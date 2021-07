Wanda Chase relembra chegada à Bahia e grandes coberturas no Conexões Negras 

O bate papo do Conexões Negras, comandado por Midiã Noelle, desta sexta-feira (23) foi com a jornalista amazonense Wanda Chase.



A comunicadora, que mora em Salvador há 30 anos e já é rosto conhecido na Bahia, falou sobre sua trajetória no jornalismo e relembrou histórias, desde seu "namoro" com a Salvador, ainda como militante do movimento negro e turista, até o casamento com a capital baiana, que já dura 30 anos.



Profunda conhecedora da cultura baiana e querida por muitas personalidades, Wanda é uma espécie de guardiã da memória da cultura baiana, especialmente a cultura negra.Ela lembrou de grandes coberturas realizadas ao longo de sua carreira, como a visita do Rei do Pop Michael Jackson ao Pelourinho, e quando levou o jamaicano Jimmy Cliff à sede do Muzenza, na Liberdade. Ela também falou sobre encontros com outras personalidades, como o escritor Ariano Suassuna, nos tempos em que morou em Recife, e Nabiyah Be, cantora, filha de Jimmy Cliff, e atriz, com participação no celebrado Pantera Negra.