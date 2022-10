O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) foi reeleito no Tocantins neste domingo (2). Com mais de 90% das urnas apuradas, ele tem 58,21% dos votos.

Wanderlei derrotou Ronaldo Dimas (PL), que ficou com 22,85% dos votos, além de Paulo Morão (PT), com 10,61%, e Irajá (PSD), com 7,18%, entre outros candidatos que ficaram abaixo de 1%.

No Tocantins, Professora Dorinha (União) foi a representante eleita para o Senado, com 50,51% dos votos. Ela derrotou Kátia Abreu (PP), que teve 17,52% dos votos.