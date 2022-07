Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados juntos

Eles não estão mais escondendo que voltaram. Wanessa Camargo e Dado Dolabella foram flagrados juntos pela primeira vez após o fim do casamento da cantora, que ocorreu há alguns meses. O casal foi visto em Goiás, onde o ator está morando há alguns meses.

A gravação foi feita por um repórter do quadro Hora da Venenosa, do programa Balanço Geral SP, da Record TV. Segundo a jornalista Fabíola Reipert, Dado lesionou o ísquio, um osso localizado na região do quadril, por isso saiu do carro para o restaurante usando muletas.

"Eles estão juntos, eles já assumiram o relacionamento para a família, mas publicamente ainda não. [...] Quando eles saem lá nessa região, eles pedem para as pessoas não tirarem foto", explicou Fabíola.

Relacionamento

O namoro entre Dado Dolabella e Wanessa Camargo iniciou nos anos 2000 e acabou em 2004 após diversas polêmicas, traições e brigas públicas. O ator, inclusive, teria traído a namorada com Danielle Winits.

Mas, antes de ter o relacionamento com Wanessa, Dado namorava com Deborah Secco e traiu a famosa com a filha de Zezé Di Camargo. A fama de bad boy, no entanto, perdura até os dias atuais. Recentemente, o polêmico namorou com a própria prima e a agrediu durante uma briga.