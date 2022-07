Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados meditando juntos em retiro

Finalmente um flagra que realmente mostra o casal junto. Wanessa Camargo e Dado Dolabella apareceram em uma live neste sábado (16), fazendo meditação em um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Os novos - antigos - namorados estão no Festival Aya Música Medicina, que promove diversas atividades voltadas para a espiritualidade, mente e corpo. O evento acontece até o próximo dia 18. Os dois já tinham sido vistos nesta semana entrando em um restaurante também pela localidade.

Reconciliação

Os dois voltaram a se encontrar e ter um relacionamento a partir da Páscoa. A cantora se divorciou do ex-marido, Marcos Buaiz, ao qual ficou ao lado por 17 anos e teve dois filhos.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella iniciaram a relação ainda nos anos 2000 e terminaram o namoro em 2004, após diversas traições, polêmicas e confusões públicas. O ator namorava com Deborah Secco e traiu a famosa com a filha de Zezé Di Camargo. No final da relação, Dado traiu Wanessa com Danielle Winits.

Mas, apesar das puladas de cerca, os dois ainda se amam muito e estão dispostos a enfrentar todas as críticas.