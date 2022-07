Wanessa Camargo já planeja filho com Dado Dolabella

O relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella já estão planejando o primeiro filho do casal. Segundo o jornal Extra, os pombinhos, inclusive, já anunciaram a novidade para a família Camargo.

"Zezé tem dado total apoio à filha. É uma forma de retribuir a atitude dela em relação à sua história com Graciele (Lacerda). Wanessa foi a primeira dos filhos a aceitá-la como família", disse ao Extra uma fonte próxima da família Camargo.

Wanessa já tem dois filhos do seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, cujo término foi anunciado no início de maio. Dado, por sua vez, é pai de três.

Os planos do ator em ter mais um não são novos. Em 2020, quando o ator namorava a prima, Nina Dolabella, os dois chegaram a se consultar com alguns médicos para saber se existiria algum risco caso ela engravidasse.

Wanessa Camargo passou os últimos dias num resort de águas quentes na cidade Rio Quente, em Goiás, mesmo estado onde Dado vive hoje, na Chapada dos Veadeiros.