Wanessa Camargo passeia pelo Pelourinho: Amando conhecer mais dessa cidade linda'

A cantora Wanessa Camargo compartilhou fotos de um passeio pelo Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, na sexta-feira (11).

"Que passeio gostoso aqui em Salvador! Tô amando conhecer mais dessa cidade linda", escreveu Wanessa.

As imagens mostram a artista em frente à Casa do Carnaval, museu que fala da história da folia, reunindo instrumentos, figurinos e vídeos sobre a maior festa do planeta.

Wanessa veio a Salvador com o marido, Marcus Buaiz, por conta do casamento de amigos em Itacimirim, no Litoral Norte.

Segundo o Alô Alô, a cantora ficou hospedada no Hotel Fasano. Ciceroneada pela promoter Licia Fabio, a cantora gostou do Pelourinho. "É uma energia muito pulsante, parece que é um coração pulsando o tempo inteiro. É um lugar cheio de vida", revelou à coluna.