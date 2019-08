Wari e Boah joias versáteis e delicadas em Salvador

Parceiras desde 2015, a Wari e a Boah lançaram, hoje, novas joias em prata. São seis novidades entre colares, brincos e uma pulseira com design minimalista. "São peças versáteis e delicadas, perfeitas para compor um mix cheio de estilo", contou Ana Paula Riscado, sócia da Wari, marca que irá estreiar este ano na passarela do Afro Fashion Day, evento do CORREIO que celebra o mês da consciência negra.

As joias são fruto da collab que já é sucesso entre as duas marcas. O desenvolvimento das peças é feito em conjunto, desde o brainstorm até a finalização de cada produto. As peças foram lançadas nas lojas físicas e virtuais da Wari (www.waripratas.com.br) e da Boah (www.boah.com.br).

As marcas lançaram seis novidades entre colares, brincos e uma pulseira com design minimalista (Foto: divulgação)