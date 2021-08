Wassef é perseguido por homem com uma faca em restaurante de Brasília

Advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wasseff foi perseguido por um homem armado com uma faca na tarde deste sábado (21), em um restaurante de Brasília.

Segundo o jornal Metrópoles, a confusão teria começado depois de Wassef dar em cima da mulher do suspeito, chegando ao assédio, o que ele nega.

Testemunhas contaram que Wassef, o suspeito e a mulher estavam no restaurante Chicago, no Lago Sul, em uma área nobre da cidade.

Depois de notar a aproximação do advogado à sua mulher, o homem pegou uma faca e partiu no encalço de Wassef. A Polícia Militar foi chamada e levou todos envolvidos para a 10ª Delegacia.

A polícia vai até o local solicitar as imagens. Wassef diz que não houve nenhum tipo de assédio. “É uma mulher de quase 60 anos. Quase morri", diz ele, afirmando que foi alvo apenas por ser advogado do presidente.

Ele acrescenta: “Passei a ser ofendido por uma senhora que não gosta do presidente. Essa mulher vai embora, volta com o marido, e ele tenta me assassinar com uma facada na barriga".