Websérie sobre a Feira de São Joaquim é lançada em plataformas digitais

Maior Feira popular de Salvador, a Feira de São Joaquim e sua nessa imensa teia, formada por ruas e becos à beira da Baía de Todos os Santos é o cenário essencial da websérie “Feirantes da Baía”, que será lançada nesta quarta-feira (23), às 19h, no perfil (@leoveneza, no Instagram. Os demais episódios, estarão disponíveis em 30 de março e 06 de abril.

Idealizada e dirigida pelo documentarista baiano, Leo Veneza, a websérie apresenta em três episódios as histórias de Dona Leda do Quiabo, Seu Oltevan, longevo comerciante de artesanatos baianos, e Adriana, herdeira de uma famosa banca de produtos para rituais de candomblé, todos conhecidos feirantes de São Joaquim.

Com imagens que encantam pela beleza do lugar e fortes depoimentos das personagens, os episódios intitulados de “Mil em Uma”, “As Veias da Feira” e “A Presença de Oxum”, serão disponibilizados semanalmente e trarão, pra tela do celular, um encontro com os feirantes numa linguagem documental e acessível para as redes sociais.

Segundo o idealizador, “dar protagonismo aos feirantes foi o meio escolhido para falarmos da Feira de São Joaquim, visibilizando as narrativas de quem a construiu e conhece profundamente a sua cultura e realidade”.

Descendente da antiga Feira de Água de Meninos, destruída após um grande incêndio em 1964, o maior comércio a céu aberto de Salvador reúne inúmeros trabalhadores que formam um grande labirinto de experiências gastronômicas, sonoras e culturais que alimentam a vida da cidade, mas que, ao mesmo tempo, enfrentam dificuldades inerentes a informalidade da sua atividade.

O projeto, realizado em parceria com o perfil do Instagram Salvador para o Mundo (@salvadorparaomundo), tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura (Prêmio Cultura na Palma da Mão/PABB) via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Veja chamada: