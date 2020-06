Wesley Safadão e Tirulipa são os convidados do Conversa com Bial

Na cultura popular brasileira, as festas de São João ocupam um lugar de destaque, por valorizar as tradições locais, especialmente na região nordeste, e por movimentar a economia de diversas cidades brasileiras. Devido à pandemia do novo coronavírus, os festejos foram suspensos e a sensação é de um verdadeiro apagão cultural.

No Conversa com Bial desta segunda-feira (15), Wesley Safadão e Tirulipa falam sobre a importância do São João para o país, e compartilham histórias pessoais envolvendo as celebrações. Os cantores comentam ainda sobre a origem da amizade entre os dois, além dos recentes movimentos virtuais para manter viva a cultura da festa junina, apesar do período de distanciamento social.

Durante a semana, o Conversa com Bial celebra os 70 anos do Maracanã com as entrevistas de Zico, eterno rubro-negro e maior artilheiro do estádio, e do músico Paulinho da Viola, vascaíno ilustre, que revivem os melhores momentos de um dos maiores símbolos do futebol no Brasil. Ainda nos próximos dias, Pedro Bial conversa com o jornalista e escritor Ruy Castro e o músico Alceu Valença.Com direção artística de Mônica Almeida, o Conversa com Bial vai a ao ar de segunda a sexta-feira, após o Jornal da Globo.