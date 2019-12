Wesley se despede do Vitória: Palmeiras deve aproveitá-lo em 2020

A lista de possíveis renovações do Vitória para 2020 fica mais curta a cada dia que passa. Neste sábado (7), foi a vez do atacante Wesley, de 20 anos, despedir-se do rubro-negro através do seu perfil pessoal no Instagram.

Segundo apurado pelo CORREIO, o atacante está nos planos do Palmeiras para a próxima temporada. A cúpula alviverde entende que o garoto mostrou potencial em 2019 e terminou o ano valorizado. O clube chegou a receber uma proposta de fora do país por Wesley no valor de 2 a 3 milhões de euros.

O Palmeiras, no entanto, ainda não decidiu se vai vendê-lo. A fim de observá-lo, o alviverde decidiu integrá-lo ao grupo que disputará a Florida Cup, torneio de pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, que começa no dia 13 de janeiro. O atleta, inclusive, foi ao Recife para tirar o visto norte-americano.

O Vitória foi o primeiro clube profissional da carreira de Wesley. Ao longo da Série B 2019 ele disputou 28 partidas, sendo 26 como titular, e marcou cinco gols. Foi o terceiro maior artilheiro do Leão na competição, atrás de Anselmo Ramon, com sete, e Jordy Caicedo, com seis.

O primeiro gol da carreira profissional de Wesley saiu na vitória rubro-negra sobre o Paraná, por 2x0, no Barradão, pela 15ª rodada, no dia 11 de agosto. Na ocasião, o garoto, nascido e criado em Salvador, se emocionou. A cena foi lembrada pelo atacante em seu post no Instagram - na foto com ele agachado, chorando.

"Hoje venho aqui primeiro agradecer e me despedir do Vitória, essa instituição maravilhosa que me recebeu bem demais e de braços abertos. Sem palavras pra esse clube, que abriu as portas pra minha primeira experiência como profissional e foi onde tive umas das memórias que jamais será esquecida. Obrigado a todos os envolvidos", escreveu.

Dentre os atletas que terminaram o ano utilizados com frequência por Geninho, cinco têm permanência já praticamente descartada. O zagueiro Everton Sena tem contrato com o Novorizontino até maio de 2020 e vai defender a equipe no Campeonato Paulista.

O também zagueiro Ramon tem contrato com o Vitória só até o final deste ano. Valorizado, ele recebeu propostas e não vai renovar. O lateral esquerdo Chiquinho, o volante Baraka e o atacante Anselmo Ramon ainda não receberam convite para ficar - ou seja, entende-se que o clube não conta com eles para 2020.

O clube já perdeu os volantes Lucas Cândido e Leo Gomes. O primeiro retornou para o Atlético-MG, clube do qual estava emprestado. O outro foi negociado com o Athletico-PR.