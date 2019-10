WhatsApp de Galisteu é hackeado e criminoso tenta aplicar golpe em David Brazil

Adriane Galisteu revelou em post no Instagram na noite da última terça-feira (8) que que teve o WhatsApp hackeado e que o criminoso tentou aplicar golpes em contatos dela. A apresentadora alertou os amigos para não responder mensagens estranhas mandadas pelo contato dela.

O promoter David Brazil foi uma das pessoas que o hacker entrou em contato. Ele postou uma captura da tela de seu celular em uma conversa com o número da apresentadora."Queria te pedir um favor. Usa Banco do Brasil pelo aplicativo do celular ou do computador?", pergunta o hacker a David.

"Não. Mas a Flávia [Costa, jonalista] tem. Amor, chama ela. Beijos, saudade", responde o promoter. "Pede para ela falar comigo", insiste o criminoso.

Ao perceber o que estava acontecendo, David alertou a amiga. "Corre aqui, Adriane Galisteu. Reage, anda, antes que Leo Dias e Flávia Costa caiam no golpe", escreveu ao postar, no Instagram, o print da conversa seu celular.