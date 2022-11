WhatsApp libera enquetes para os usuários; saiba como usar

Usuários do WhatsApp já poderão usar a ferramenta de criação de enquetes em suas conversas.

A partir desta quarta-feira (16), é possível utilizar o recurso, que já vinha sendo testado pela plataforma, tanto em conversas únicas quanto em grupos.

O aplicativo libera até dez opções e um mínimo de duas para as enquetes. Para os votantes, é possível escolher mais de uma opção e até "cancelar" um voto.

Todos podem ver a quantidade de votos que uma opção obteve e também a foto de contatos que votaram. Também é possível verificar dados do tipo no botão "Ver votos", que fica logo abaixo da mensagem com a enquete.

O lançamento da ferramenta tem sido feito gradualmente. Logo, nem todos os usuários podem acessá-la de imediato.

Como criar enquetes no WhatsApp

Tanto em celulares Android quanto em iPhones (iOS), os usuários já podem criar as enquetes e compartilhar com contatos ou em grupos. No Android, o passo-a-passo é o seguinte:

1. Abra uma conversa e toque no ícone de clipe de papel;

2. Selecionar a opção "Enquete".

Já em dispositivos iOS, o caminho também é simples:

1. Abra uma conversa e toque no ícone de "+";

2. Selecione a opção "Enquete".

É preciso incluir uma pergunta em uma linha e, em seguida, digitar as opções. Não é possível, também, encaminhar enquetes para outras pessoas.

Depois de incluir as informações, o usuário deve tocar no botão "Enviar" para que os contatos recebam a enquete e possam participar de uma votação. A função de criar enquetes está disponível no Telegram.