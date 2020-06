Whatsapp prepara série de novidades no app; veja possíveis mudanças

O Whatsapp está preparando um pacotão de novidades para o aplicativo. O WaBetaInfo, site que costuma a dar spoilers dos testes feitos pelo app - e que acerta com frequência -, revelou a série de novas funcionalidades que estão aparecendo nas versões beta recentes. Ou seja, são alterações que já estão em um nível avançado de desenvolvimento.

Uma das mudanças está relacionada ao uso do armazenamento, problema comum para usuários do app em aparelhos Android - que ficam constantemente irritados com o celular lotado por causa do Whatsapp. A área "uso do armazenamento" deve por uma boa alteração, que permitirá que a pessoa gerencie melhor. Por exemplo, será possível er apenas "arquivos grandes" ou "arquivos encaminhados", o que facilita a limpeza.

Dentro das opções de uso de armazenamento em uma conversa específica, também haverá mudança. Um filtro para o usuário gerenciar as fotos trocadas naquela conversa está em testes. Será parecido com o que acontece no computador, quando, ao clicar com o botão direito dentro de alguma pasta, é possível ordenar as imagens por tamanho, além de mais novas e mais velhas.

Também na área do armazenamento, o Whatsapp pode liberar um recurso que permite que o usuário limpe todas as mensagens, exceto as favoritadas na conversa. Isso já é possível, mas somente na janela principal do serviço.

Outra mudança é relacionada à busca por um dia específico. Está em testes a busca pela data em que a conversa aconteceu, que será adicionada à função atual de pesquisar mensagens em uma conversa. No campo do teclado, será incluído um ícone de um calendário, no topo superior direito. Ao clicar nele, o usuário poderá escolher um dia e ver as mensagens trocadas naquela ocasião. Esse recurso foi visto em testes no iOS, mas deve ser levado ao Android também.

Segundo o WaBetaInfo, o Whatsapp também está trabalhando em uma busca por imagens na internet. Ao receber uma foto encaminhada, haverá um botão com lupa ao lado, que permitirá fazer a pesquisa por ela no Google. Isso estará disponível apenas para mensagens que são encaminhadas, ao menos, quatro vezes dentro do aplicativo.

O calendário e a lupa: possíveis novos recursos no Whatsapp

(Foto: Reprodução/WaBetaInfo)

O modo escuro na janela de conversas também passará por alteração. A 'bolha' de cor verde, na troca de mensagens, terá um tom mais leve. Isso abre a possibilidade para que os usuários possam personalizar suas conversas.

Apesar desses recursos já estarem em um estágio avançado, ainda não há data para que sejam lançados ao público geral.