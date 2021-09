WhatsApp testa função que mapeia comércios próximos dos usuários

O WhatsApp anunciou o lançamento de um novo recurso do aplicativo, um serviço que mostra a localização e informações de negócios próximos aos usuários. Para fazer parte do "guia de negócios", segundo a empresa, as lojas precisarão usar a versão “Business” do aplicativo.

Inicialmente, a ferramenta será testada somente na cidade de São Paulo. O foco será o atendimento centro expandido, mas a ideia é, aos poucos, cobrir toda a capital.

Para usar o recurso, os usuários da versão beta precisam clicar em “Contatos” e acessar o menu “Empresas perto de você”. Na nova tela, será apresentado um catálogo dividido por categorias, dentro de um determinado raio.

De acordo com o executivo Will Cathcard, que comanda a plataforma, o recurso não fará o registro da localização dos usuários, nem quais negócios foram acessados. As informações são do G1.