Whindersson Nunes anuncia leilão para ajudar vítimas das chuvas na Bahia

Whindersson Nunes anunciou, sábado (25), que irá leiloar itens pessoais importantes de seu acerto para arrecadas fundos para as aldeias indígenas afetadas pelos fortes temporais na Bahia.



“Nos próximos dias vou liberar um site leiloando algumas peças marcantes pra minha vida, a roupa do primeiro show, a roupa de “qual é a senha do Wi-Fi”, e tbm a primeira guitarra q tive, e várias coisas. O arrecadado vai pras aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia”, disse em publicação no Twitter.

Não é a primeira vez que Whindersson usa de sua fama e influência para ajudar em tragédias e casos de grande repercussão. Em setembro, ele enviou um avião para ajudar a combater o incêndio de grandes proporções que atingiu o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí.



Também nesse ano, em janeiro, o humorista mobilizou aviões com respiradores e outros equipamentos hospitalares para Manaus, para ajudar a minimizar o colapso no sistema de saúde da capital amazonense.