Whindersson Nunes é considerado o maior influenciador digital do Brasil; veja lista

O piauiense Whindersson Nunes é o maior influenciador digital do Brasil, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Qualibest. Segundo o levantamento, 76% das pessoas que utilizam as redes sociais no Brasil são impactadas pelos influencers. Dessa parcela, o comediante alcança sozinho 13%.

Divulgada nessa segunda-feira, 9, a consulta aponta também que “os seguidores estão atentos aos ‘#publiposts”, os quais “não prejudicam a confiança” do blogueiro ou marca. “Desde que a comunicação preserve o sentimento de autenticidade e liberdade do influenciador”, comenta a diretora-geral do Instituto QualiBest, Daniela C. Daud Malouf.

Dos produtos mais comprados a partir da indicação do influenciador, os de beleza são maioria (52%). Na sequência, aparecem livros, artigos de moda e acessórios, com 42%. Já alimentos e bebidas (alcoólicas ou não) são consumidos por 30% do público sob a influência dos blogueiros. Celulares e smartphones ficam com 29% e produtos de cuidado com a casa somam 23%.

No ranking de influenciadores, os nomes de Carlinhos Maia (8%), Felipe Neto (7%), Nathalia Arcuri (4%) e Mari Maria (4%) completam o Top 5 atrás de Whindersson. Padre Fábio de Melo, famoso pelo uso das redes sociais, também surge entre os principais influenciadores digitais do Brasil. Conforme a pesquisa, ele é o 25º principal influenciador brasileiro.