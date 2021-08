Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan terminam relacionamento

O humorista Whindersson Nunes e a estudante Maria Lina Deggan anunciaram nesta sexta-feira (13) que terminaram o noivado.

Ele usou o Instagram para falar do assunto. "É triste dizer e nem sei por que tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos", escreveu. "Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser, sei dos meus milhares de defeitos, e a gente tem que saber a hora de retirar pra não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda."

O humorista ainda pediu aos fãs que não ataquem Maria por qualquer motivo. "Eu espero do fundo do meu coração, que você não ataque a Maria, eu nem vou dizer 'que ninguém ataque' porque o mal existe, e está por aí e não vai parar. Por isso digo 'você' mesmo, pra pelo menos você me entender".

Ele lembrou do filho dos dois, que nasceu prematuro e morreu dois dias depois. "Eu e Maria vamos estar sempre ligados, por um anjo que Deus deu, um anjo que veio pra impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso, e me reerguer, porque palhaço sem graça perde o emprego no circo", escreveu.

Maria também anunciou o fim da relação. "Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda!! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos".

Ela acrescentou: "Eu e Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão, e acima de tudo, não procurem um culpado".

Whindersson e Maria assumiram o namoro em novembro do ano passado. Em janeiro, anunciaram que estavam esperando o primeiro filho, João Miguel. O bebê nasceu em maio, prematuro, mas não sobreviveu.