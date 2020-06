Whindersson Nunes rebate fala de Bolsonaro: 'Então morre, Satanás'

Whindersson Nundes criticou uma fala polêmica do presidente Jair Bolsonaro sobre o alto número de vítimas fatais do coronavírus no Brasil. No Twitter, o humorista disse o que deseja a ele, foi apoiado por alguns seguidores e criticado por outros pelo comentário.

O presidente afirmou ontem que "lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo", ao ser questionado sobre o que teria a dizer aos familiares de vítimas da pandemia. Whindersson rebateu: "Então morre, Satanás".

Ontem, o Brasil registrou recorde de mortes nas últimas 24 horas, com 1,262 óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde. O total de mortos no país pela covid-19 é de 31.199, quarta maior marca do mundo.