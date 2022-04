William Bonner avisa que não quer mediar debate presidencial da Globo em 22

William Bonner informou à cúpula de jornalismo da Globo que não tem interesse em apresentar os debates eleitorais de 2022, durante a corrida para presidente. As informações são do portal Natelinha.

O posicionamento oficial da Globo sobre o caso é de que Bonner será o mediador dos embates entre os candidatos a presidente, mas nos bastidores a busca por um plano B já foi iniciada.

À alta cúpula da emissora, ainda segundo a reportagem, Bonner deixou claro que sua decisão é com base no medo da perseguição que vem sofrendo. O jornalista já vem alegando há muito tempo cansaço e até chegou a dar entender que pretende se aposentar muito em breve.

Bonner disse mais de uma vez que, desde 2018, com o crescimento do bolsonarismo, os ataques ao jornalismo profissional o deixaram muito tenso. Ele chegou a abandonar as redes sociais em alguns momentos.

O editor-chefe do JN também já afirmou a Pedro Bial, durante o Conversa Com Bial em 2020, que passou mais de dois anos sem fazer nenhum programa de entretenimento, como ir ao shopping ou cinema porque era xingado por bolsonaristas.

Isso tem pesado nas decisões do profissional e ele comunicou à direção da emissora que não quer ser o rosto da Globo nas eleições 2022. Tudo é tratado de forma muito sigilosa, segundo uma fonte informou à reportagem, principalmente porque a família Marinho e Ali Kamel estão tentando convencê-lo a mudar de ideia a todo custo.

Inclusive, ainda segundo a reportagem, já houve uma promessa de que essa seria a última vez que Bonner mediaria um debate, mas por ora, ele segue irredutível.

Globo busca plano B

Caso Bonner realmente não mude de ideia, a Globo corre contra o tempo e já busca um plano B para o caso de não haver acordo. Segundo o Natelinha, há alguns nomes em alta nos bastidores da emissora e poderão ganhar a oportunidade de substitui-lo.

Agora há três nomes que surgem como fortes indicados. Em primeiro lugar aparece Renata Vasconcellos, considerada natural substituta, já que também é titular do principal jornal do país e experiente no trato com presidenciáveis, pois os entrevistou em 2018.

Além dela, a Globo considera dar uma oportunidade para César Tralli, que se destacou à frente do SP 1ª edição e sempre foi muito elogiado por sua firmeza com candidatos ao governo do estado de São Paulo. Atualmente ele assumiu o comando do Jornal Hoje e ganhou destaque nacional. Correndo por fora está Andreia Sadi, considerada o principal nome do jornalismo dos bastidores de política do país. Os três têm chance, mas a prioridade segue sendo Bonner.

Procurada, a Globo negou que exista plano B e afirmou que William Bonner irá apresentar os debates presidenciais em 2022.