William Bonner se declara para Renata Vasconcellos após chorar no Jornal Nacional

Depois de se emocionarem juntos após uma reportagem especial em comemoração aos 25 anos da GloboNews, na noite de sexta (15), William Bonner fez uma homenagem à colega de bancada Renata Vasconcellos. Ele publicou, na manhã deste sábado (16), no Instagram, uma mensagem em que falava da amizade.

"Num certo momento, ontem, senti uma voz. 'Filho, vai depender de você escolher direito todas as suas amizades e parcerias. Na vida toda', escreveu ele na legenda da imagem em que aperta a mão de Renata.

William e Renata protagonizaram o momento único no encerramento do “Jornal Nacional”.

"Em graus diferentes, estamos todos muito emocionados aqui. Então, cabe a mim dizer que logo mais...", começou Bonner, com a voz já embargada. Ao perceber o estado mais sensível da sua companheira de bancada, o apresentador estendeu a mão para Renata, que acrescentou: "A gente fica muito... Trabalho duro e muita emoção".

"Parabéns para a parte que lhe cabe nisso", disse Bonner.

Ao lado de Eduardo Grillo, Renata Vasconcellos conduziu a primeira transmissão da GloboNews, no dia 15 de outubro de 1996, às 21h. A estreia foi no telejornal “Em Cima da Hora”, que passou a ser exibido de hora em hora na grade do canal do Grupo Globo.

Nas redes sociais, os internautas se emocionaram junto com a dupla e comentaram que este foi um momento “lindo”.

“Socorro tô chorando com o William Bonner e Renata Vasconcellos emocionados”, disse um usuário do Twitter. “Que reportagem linda do JN sobre o GloboNews, e a emoção do Bonner e Renata. lindo demais”, disse outro.