William Bonner se retrata após erro sobre esquizofrenia: 'ignorância'

Na edição do Jornal Nacional desta terça-feira (8), o âncora William Bonner usou o espaço do programa para se retratar sobre o uso errado da palavra esquizofrenia durante o domingo (30) do 2º turno da eleição.

"Houve um momento em que eu, por ignorância, usei a palavra esquizofrenia como se fosse um sinônimo para uma explicação confusa que eu tinha tentado fazer", comentou Bonner.

Logo antes da sua retratação, o jornal havia exibido uma reportagem sobre a doença e esclarecendo os fatos sobre ela.

"Felizmente eu fui alertado para o erro. Essa reportagem é uma forma de me retratar pelo meu erro pessoal e também a nossa maneira de ajudar a combater a falta de informação", concluiu.