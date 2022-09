Wish Hotel da Bahia será sede presencial do Fórum Agenda Bahia 2022

No dia 18 de outubro acontecerá a 13ª edição do evento promovido pelo jornal CORREIO, que engloba inovação, empreendedorismo, tecnologia e tendências que vão das relações pessoais até o mundo corporativo.

O evento acontecerá em formato híbrido e a parte presencial será no Wish Hotel, no Campo Grande, das 9h às 18h30 (com direito a recepção e happy hour). A interatividade continuará como marca registrada, e alguns momentos do evento terão transmissão para o público fora da capital baiana. É o modo híbrido, tão discutido durante a pandemia da Covid-19, conduzindo “Os Desafios do Agora”, tema deste ano.

Saiba mais sobre a 13ª edição do Fórum Agenda Bahia

Nos últimos dois anos, o Agenda Bahia foi feito de forma digital. O retorno ao presencial foi muito festejado pelo CEO da Rede+ e presidente do Instituto Inova+, Rodrigo Paolilo. Ele, que é uma das pessoas diretamente ligadas ao fórum, já que a Rede+ é responsável pela curadoria do evento, adiantou que o formato pensado para esta edição equilibra a influência tecnológica que marcou a época mais restritiva da pandemia com as novas possibilidades e, até mesmo, desafios dos reencontros.

“Vamos debater o que as cidades precisam fazer para inovar, criar melhores ambientes de negócios, como as pessoas e as empresas enxergam as tendências do futuro do trabalho, e as oportunidades que envolvem conexão com o futuro”, explicou.

Uma das mais importantes referências turísticas do Estado da Bahia e símbolo histórico da hotelaria nacional, o tradicional Wish Hotel da Bahia foi tombado como Bem Cultural do Estado da Bahia em 2010 por ser considerado referência da arquitetura modernista brasileira. A elegância do empreendimento está até mesmo nos detalhes, como 350 obras de arte distribuídas pelo prédio.

O hotel está estrategicamente localizado no Centro de Salvador, a poucos passos do Teatro Castro Alves, palco de grandes manifestações musicais e culturais. Os principais pontos turísticos da cidade estão a menos de 3 km do hotel, como o Pelourinho, Elevador Lacerda e Mercado Modelo. São 268 apartamentos, dois restaurantes, adega gourmet com cozinha privativa, Natin Spa com 180 m², academia de ginástica, loja de vinhos, sauna, piscina, assim como um centro de convenções e amplas instalações para conferências e eventos, com mais de 2,5 mil m² de espaços multifuncionais e capacidade para mais de 1.200 pessoas.



