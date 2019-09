Witzel lamenta morte de Ághata, mas defende política de segurança

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) transformou a coletiva sobre o assassinato de Ághata Félix, 8 anos, em uma defesa veemente de sua política de segurança, caracterizada por confrontos, que tem resultado em mortes de civis. Witzel defendeu a manutenção do excludente de ilicitude, no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, em tramitação no congresso.



Ele criticou ainda a oposição por usar a tragédia como palanque político.



Witzel afirmou que a morte de Ághata "foi um caso isolado" e defendeu a política de enfrentamento que vem sendo praticado pelo seu governo desde janeiro.

Agatha Félix, de 8 anos, morava no Complexo do Alemão

(Foto: Reprodução das redes sociais)