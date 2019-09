Witzel vai criar cartilha para orientar moradores de favelas sobre operações

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, quer criar uma cartilha para orientar os moradores de comuniudades carentes sobre como se comportar durante operações policiais. O objetivo é reduzir os riscos de balas perdidas, de acordo com ele.

Segundo informações do Jornal O Globo, o material deve ser lançado ainda este ano. "Estamos criando um plano de segurança para a redução de danos e orientação à população. Ele vai ser lançado este ano ainda. É quando vamos intensificar o confronto com criminosos", disse o governador, antes da morte da menina Ágatha Vitória, com um tiro nas costas.

Witzel comparou a medida ao método adotado durante a Segunda Guerra Mundial. "Na Segunda Guerra, no combate ao nazismo, os ingleses iam para debaixo da terra ao toque da sirene, para que os bombardeios não atingissem a população. Poucos ingleses morreram em razão disso. Estamos elaborando uma cartilha sobre como moradores de comunidades devem proceder em caso de confronto e ocupação. As operações serão intensificadas em razão das investigações que estamos fazendo", completou o governador.

O governo reafirmou a sua intenção nessa segunda-feira (23). "Passaremos a ter protocolos para orientar a população, com eventos simulados para que saibam como reagir durante as operações policiais. Acompanhando essas ações, vamos elaborar a cartilha para que os protocolos fiquem registrados para uso em casos de necessidade. As operações serão intensificadas no sentido de combater o narcoterrorismo nas comunidades", explicou.