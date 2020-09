Workshop sobre Comunicação Estratégica terá nova edição em outubro

A segunda edição do workshop "Comunicação Estratégica para Organizações Sociais", ministrado pela jornalista e mestra em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Midiã Noelle, vai ser realizada no dia 10 de outubro.

(Foto: Divulgação)

O curso online tem duração de 4 horas e a inscrição custa R$ 100. Para o aluno que quiser a aula e também uma consultaria particular, o valor fica R$ 150. As inscrições são feitas pela internet.

O foco do curso é o público que trabalha no terceiro setor (organizações não governamentais, associações, fundações, entidades filantrópicas), porém, profissionais de empresas com perspectiva social também podem participar.

O objetivo do worshop é conectar comunicadores e perspectivas sobre comunicação e direitos humanos em nível global, no âmbito da aceleração de mulheres negras pelo Fundo Baobá para a Equidade Racial.

Midiã é colunista do CORREIO e também comanda a live Conexões Negras, toda sexta-feira no Instagram do jornal (@correio24horas).

Temas abordados no workshop