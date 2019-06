Workshop sobre eficiência energética chega ao Vale do São Francisco

Como tornar sua empresa, instituição ou condomínio mais eficiente no uso da energia? A resposta você encontrará no Workshop Eficiência Energética – como apresentar projetos nas chamadas públicas, que vai reunir especialistas do setor em Petrolina (PE), no dia 27 de junho, das 8h às 17h, no auditório do Hotel Nobile Suítes Del Rio. O evento é realizado pelas distribuidoras do Grupo Neoenergia, Coelba e Celpe, através do Programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com organização do Jornal CORREIO.

As atividades que integram o Programa de Eficiência Energética das distribuidoras são direcionadas para todos os setores. A ideia do workshop é atrair atenções para as Chamadas Públicas de Projetos, mecanismo instituído pela Aneel que recebe dos próprios consumidores os projetos de combate ao desperdício de energia. Depois de passar por Salvador, Camaçari, Natal e Recife, o evento chega agora à região do Vale do São Francisco, com foco nas cidades de Petrolina e Juazeiro.

No evento, a palestra “Eficiência Energética na Irrigação e no Agronegócio” será ministrada pelo especialista em Energia e Mudanças Climáticas, José Henrique Zloccowik. “Abordarei possibilidades de redução de custos e consumo de eletricidade na irrigação e no agronegócio, principalmente através do correto dimensionamento de projetos e do uso de eletrobombas eficientes. Apresentarei alguns exemplos de Dimensionamento das Tubulações das Redes de Irrigação, Estações Elevatórias e Automação na Irrigação”, adianta o consultor.

Principal fonte de atividade econômica do Polo Petrolina-Juazeiro, a fruticultura irrigada transformou essa região, nas últimas décadas, na maior exportadora brasileira de frutas, principalmente uvas e mangas. “O agronegócio da região também pode obter eficiência energética em todas as etapas da cadeia produtiva, seja por meio da utilização de equipamentos mais eficientes em câmaras frias e máquinas para embalar ou diretamente na irrigação, por meio de bombeamento eficiente, automação e gestão energética”, aponta Zloccowik.

Energia na indústria

A eficiência energética no setor industrial – um dos grandes consumidores do segmento elétrico - será abordada pelo gestor de Energia e especialista em Eficiência Energética no Senai - IST Energia, Rodolfo Pinheiro. “As ações de eficiência energética, direcionadas para a indústria, acabam trazendo um impacto muito grande no setor elétrico em geral. Por outro lado, a energia tem participação cada vez maior nos custos de produção e atuar com eficiência energética na indústria, trabalhar a eficiência, impacta diretamente na competitividade”, observa o especialista.

“A partir do momento que se consegue fazer eficiência energética, é possível reduzir seus custos com insumos energéticos e, automaticamente, a competitividade dela frente aos seus concorrentes diretos aumenta e melhora”, acrescenta Pinheiro.

Chamada pública

Todos os anos um edital é lançado para convocar a sociedade à apresentação de projetos de eficiência energética que estejam de acordo com os critérios técnicos estabelecidos pela Aneel, entre eles a viabilidade econômica das ações propostas. Neste ano, o edital foi lançado entre março e maio, mas há a perspectiva de fazer uma nova chamada ainda em 2019.

“A ideia do workshop surgiu da necessidade de difundir conhecimento para atrair mais adesão às chamadas públicas e aumentar o número de consumidores que economizam energia. Nossos clientes precisam saber que existem recursos disponíveis para projetos de eficiência energética, explica a gerente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Mascarenhas.

As inscrições gratuitas para o Workshop Eficiência Energética – como apresentar projetos nas chamadas públicas podem ser feitas através deste site: www.coelba.com.br. A programação do evento também está no endereço:http://oferta.correio24horas.com.br/eficienciaenergeticape.

SERVIÇO:

O que: Workshop Eficiência Energética – como apresentar projetos nas chamadas públicas

Quando: 27 de junho

Onde: auditório do Hotel Nobile Suítes Del Rio, Av. Cardoso de Sá, 215 - Orla 2. Petrolina (PE).

Horário: das 8h às 17h

Inscrições (gratuitas): www.coelba.com.br

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.