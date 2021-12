Wrapped: Saiba como ver a retrospectiva 2021 do Spotify

Já no clima de despedida de 2021, o Spotify liberou nesta quarta-feira, 1, a retrospectiva musical para os seus usuários matarem a saudade e descobrir quais foram os seus maiores ‘hits’ do ano. Com dados como artistas mais ouvidos, minutos totais no aplicativo e gêneros favoritos, o Spotify Wrapped sempre faz sucesso em compartilhamento nas redes sociais.

Para este ano, o Spotify aposta na recapitulação de conteúdo para usuários, produtores de conteúdo e traz a possibilidade do compartilhamento do resultado também no TikTok — a plataforma, até então, não estava entre as opções diretas para enviar aos amigos a retrospectiva do ano. Os cards personalizados também podem ser compartilhados no Snapchat, Twitter, Instagram e Facebook. O conteúdo, porém, só pode ser acessado pelo aplicativo do Spotify.

Para aproximar os usuários dos artistas, o Spotify também anunciou a inclusão de vídeos de cantores e bandas em agradecimento, presentes no app dos principais fãs. Os escolhidos verão clipes nas playlists “Your Top Songs 2021” (Suas Músicas Favoritas de 2021) e “Your Artists Revealed", que serão reproduzidos antes da música.

Além dos rankings, o Spotify também gera playlists personalizadas com as músicas mais ouvidas pelo usuário no ano, além de uma lista com sons que não entraram no radar do ouvinte no app. Podcasts e programas de áudio também aparecem na retrospectiva, assim como no ano passado.

O Spotify também liberou uma lista de artistas mais escutados no ano e revelou que o queridinho do app foi o porto-riquenho Bad Bunny, seguido por Taylor Swift, BTS, Drake e Justin Bieber. Na música mais ouvida do ano, o público se rendeu à sofrência adolescente de Olivia Rodrigo, com a música "Driver's Licence" — com mais de 1,1 bilhão de streamings. O fenômeno também rendeu ao álbum SOUR, de Olivia, o status de mais acessado do ano.

No Brasil, o topo das paradas ficou com Barões da Pisadinha como artista mais ouvido do ano. Nas músicas, "Batom de Cereja", sucesso do ex-BBB Rodolfo com a sua dupla Israel, assumiu a primeira posição no app dos brasileiros. A eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça também ganhou uma menção especial nos números deste ano: a cantora foi a artista feminina mais escutada no Brasil em 2021.

Para fazer o Spotify Wrapped de 2021 e ver a retrospectiva do ano com as músicas mais ouvidas do período, basta fazer login no app. O usuário precisa ter uma conta ativa no aplicativo pelo menos neste ano para que o algoritmo avalie o histórico de reproduções.

Veja como conferir seu ano no Spotify e saber quais foram suas mais tocadas no seu 2021:

1) Acesse a página oficial do Spotify Wrapped clicando no link;

2) Faça o login com sua conta do Facebook ou e-mail e senha cadastrados no aplicativo;

3) A sessão para conferir a retrospectiva deve aparecer na tela inicial;

4) Caso isso não ocorra, vá até a aba Buscar e procure pelo card Retrospectiva 2021;

5) Confira as telas com as principais informações que o algoritmo do Spotify conseguiu computar da sua conta.

6) Compartilhe as informações com os amigos no Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat e TikTok.