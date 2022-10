Xanddy surpreende ao cantar em restaurante durante almoço com familiares; vídeo

O cantor Xanddy Harmonia celebrou o Dia das Crianças, nesta quarta-feira (12), com almoço ao lado da mãe e sobrinhos no restaurante Encantos da Maré Conceito, no Monte Serrat, em Salvador. Xanddy foi recebido pela chef Deliene Mota.

O artista optou por um peixe grelhado e aproveitou a ocasião para subir no palco e cantar alguns dos seus principais sucessos, ao lado do músico Dudu Melo, que se apresentava por lá com o projeto ‘Encantos Conceito’. O artista também conheceu a cozinha do estabelecimento e, antes de ir embora, comprou geladinho para relembrar sua infância.

