Xentê: Marcela lembra sexo frustrado no BBB e diz que Daniel não acertou 'buraco'

Uma das cenas que mais deram o que falar no Big Brother Brasil (BBB 20) foi a tentativa frustrada de sexo entre os participantes Marcela e Daniel, que foi eliminado nesta terça-feira (14). Inicialmente, os internautas suspeitavam que havia se tratado de uma "broxada", mas Marcela, em conversa com Gizelly, Gabi e Thelma, disse que o negócio não foi pra frente porque o amado não conseguia acertar o 'buraco'.

“Eu nem pude ficar líder pra dormir sozinha com ele aqui no quarto pra fazer um edredom de respeito para essa edição [...] Ainda bem que aqui ele errava o buraco”, começou ela.

“Lá fora, você vai ter muito trabalho com ele. Vai ter que explicar pro menino toda a anatomia dos buracos", devolveu Thelma brincando com a falta de habilidade do marmanjo.

A cantora Gabi Martins, que foi para a lista dos assuntos mais comentados do Twitter após usar um absorvente interno para conter o xixi, também demonstrou interesse nos conhecimentos sobre o corpo feminino. “Eu e Daniel vamos ser os primeiros alunos do curso”, disse ela.

Gizelly quis saber mais detalhes sobre a 'ferramenta de trabalho' de Daniel. “Surpreendentemente. Mas eu não vi, né?”, lamentou Marcela, para o espanto da advogada, que havia subestimado o gaúcho.

“Estou em choque, não acreditava no potencial da criança”, continuou. Marcela pegou uma latinha de cerveja e explicou. Ainda curiosa, a capixaba insistiu em saber o tamanho dos dotes de Daniel: “Roliço? É o que mais importa!”, avaliou.

“Agora ele tá la fora, eu não vou fazer propaganda não”, devolveu Marcela. “Enche a mão?”, questionou Gizelly. “Me assustou! Positivamente”, completou a médica.