Xtreme Model cria oportunidades para jovens de periferia através de concurso de beleza

Nem o distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus fez o produtor Jomar Sousa desistir de realizar os concursos Miss e Mister Gueto, que em 2020 chegou à quinta edição. Os vencedores foram o profissional de Logística Erick Mendes, 24 anos, morador do bairro do Arenoso, e a estudante de Administração Laura Mendes, 19, da Capelinha de São Caetano.

Agenciado há dois anos como modelo da Xtreme Model, conduzida por Jomar, Erik já tinha tentando o título antes e dessa vez conquistou a vitória. “Eleva a autoestima profissional saber que estou desempenhando meu trabalho com excelência”, acredita. Já para Laura foi a primeira vez em um concurso. A jovem já atua como modelo e comemorou o primeiro lugar. “Essa conquista para mim muda tudo! É uma experiência nova e estou muito feliz por estar dando esse grande passo na minha carreira”, completa.

Laíre Macedo foi o primeiro Mister Gueto, em 2016

Para Jomar Sousa, os concursos são a porta de entrada de jovens que sonham com a carreira de modelo. “Comecei em 2016, no Centro Cultural Plataforma, onde fui bem recebido pelo gestor do teatro e pelo produtor Fabricio Camming. Comecei sem plateia, com bilheteria zero, e contava com a presença de raros amigos, como o estilista Jorge Andrade, que me apoia desse o início. Fiz somente a versão masculina do concurso, no qual o mototaxista Laíre Macedo foi eleito”, relembra o produtor, que fez o primeiro projeto em parceria com a atriz Scher Marie Mercury, em março de 2016, o Mister Nordeste.

Joseã Santos e Leilane Paim, vencedores de 2016, com Jomar Sousa

“Após essa parceria de sucesso, iniciei de fato sozinho produzindo desfiles e concursos de beleza, até abrir a agência um ano depois, em março de 2017. E cá estamos até hoje realizando sonhos, dando oportunidade aos jovens da periferia e do subúrbio e exercendo a militância contra o preconceito racial e social”, avalia Jomar, que faz um chamado: “Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue muito. O que não faltam são famosos nas redes sociais fazendo militância. Venha colar na corta botar a mão na massa”.

Jeferson Lima e Nataly Souza ganharam em 2018

Além de Laíre Macedo, já conquistaram a tão cobiçada faixa: em 2017, Joseã Santos e Leilane Paim, que segue como modelo e já ganhou outros concursos de beleza, além de participar dos desfiles da Xtreme, como o do Quilombo. Em 2018, a vitória foi para Jeferson Lima e Nataly Souza (trazida para o evento pelo produtor do projeto Pérolas Negras, Adão Andrade). No ano passado foi a vez de Adailton Gonsalves e Bruna Moreira.

Bruna Moreira e Adailton Gonsalves: Miss e Mister Gueto 2019

Calendário de eventos da Xtreme model: Mister Verão (janeiro), desfile temático Dia do Índio (abril), desfile Quilombo Abolição da Escravatura e concurso Beleza Dandara e Mister Zumbi dos Palmares (maio), Miss e Mister Gueto (setembro). Uma novidade é que a Xtreme está inscrevendo candidatos na categoria fitness. Os interessados podem ter mais informações através do site Xtrememodel.com.br, no @agenciaxtrememodel ou @jomarsousa (instagram) ou pelo whatsapp (71) 99206-2171.

Erik Mendes e Laura Mendes venceram o Mister e Miss Gueto de 2020

Riscos da profissão

Jomar destaca um dos objetivos do concurso: o de dar visibilidade aos vencedores. “A maioria vem da periferia, sem oportunidades, mas a realização desse sonho faz com que a autoestima deles vá lá no céu e ganhem confiança para abraçar as oportunidades que surgem com o título. Na Xtreme, nós empoderamos nossos agenciados e esse trabalho traz ótimos retornos”.

Esse suporte da agência faz toda a diferença. “Não tenho a vaidade de alguns colegas, que saem divulgando: ‘meu modelo fez foto com fotógrafo renomado conhecido mundialmente’. Sim e daí? Foto qualquer um faz, eu quero as mudanças. Essa atitude termina alimentando uma experiência no modelo, que pensa: ‘agora eu vou decolar’, só que não passa de uma foto pra ele colecionar na rede social”, critica.

Jomar Sousa criou a Xtreme Model em 2017 (Foto: divulgação)

“Vemos empresas iludindo jovens, mandando os modelos morar em São Paulo, mas sabemos que, mesmo nas grandes metrópoles, não têm trabalhos diários para ninguém se manter só com cachê de desfiles, fotos e eventos. Acho perverso porque sabemos que isso não existe”, pontua. “Já fiz contato com agências e profissionais de outras cidades e lhe digo: modelo agenciado por mim só realiza um trabalho fora acompanhado de um familiar dele. Aconselho pai e mãe a acompanhar de perto todo o trâmite dessas viagens, inclusive para o exterior, com promessa de um volume expressivo de trabalho e ganhos”, diz o produtor sobre suas experiências.

Com relação aos books fotográficos, feitos por profissionais parceiros de agências renomadas ou conhecidos por fotografar celebridades e artistas, Jomar opina: “Eu acho dinheiro jogado fora e cria no jovem pobre da periferia, até então sem oportunidade, uma expectativa de que chegou a hora dele, mas essa turma não tem agenda pra fazer foto de anônimo, além de cobrar uma fortuna”, afirma o produtor.

Desfile do estilista Jorge Andrade com modelos da Xtreme Model (@DJFranklinMattos)

Desfile do estilista Jorge Andrade com modelos da Xtreme Model (@DJFranklinMattos) Desfile do estilista Jorge Andrade com modelos da Xtreme Model (@DJFranklinMattos) Desfile do estilista Jorge Andrade com modelos da Xtreme Model (@DJFranklinMattos)

Reconhecimento:

“Jomar é uma pessoa muito cuidadosa, comprometida e responsável. Antes de abrir a Xtreme Model, ele procurou o SATED para iniciar a atividade de forma correta, ouviu as orientações, fez cursos de qualificação para entrar mercado que queria atuar, o de moda. Desde então vem aperfeiçoando seus eventos, dando espaço inclusive para outros profissionais, como estilistas, mostrarem seu trabalho” _Fernando Marinho, presidente do SATED-BA





“A Xtreme Model é uma ferramenta importantíssima, pois oferece com os seus concursos a possibilidade de muitos jovens a ingressarem no mundo da moda. Além disso, o trabalho do produtor Jomar Sousa derruba as barreiras do racismo, valorizando a beleza de profissionais negros, que em pleno século 21, continuam sofrendo discriminação” _Michel Telles, colunista





“Sempre respeitei e dei muito valor às pessoas persistentes e confiantes em seu trabalho, por isso admiro o produtor de moda e eventos Jomar Sousa, um abnegado pelo que faz”_Clóvis Dragone, jornalista





“É muito importante e fortalecedor o trabalho da Xtreme Model porque valoriza os jovens negros periféricos. A agência vem abrindo espaço para que as pessoas ocupem lugares e sejam exemplo para que as outras se sintam representadas” _Josy Brasil, comunicóloga, idealizadora do projeto Roda Comigo





“O trabalho que Jomar faz é fundamental porque, além de dar visibilidade a esses jovens, promove um exercício de cidadania dentro das comunidades. Aqueles modelos, filhos de domésticas e lavadeiras, se tornam exemplo de inspiração para outras pessoas acreditarem que têm a mesma capacidade de ocupar outros espaços. O evento também agrega a família, que passa a ver esse jovem como motivo de orgulho” _Genilson Coutinho, editor do site Dois Terços

“A Xtreme Model fortalece a imagem do NEGRO, o respeito, resgata a dignidade e a valorização do ser. A partir dessa exposição pública, com beleza e glamour, os jovens negros passam a ter seus caminhos abertos e sua autoestima fortalecida” _André Luiz Actis, editor da TV Pelourinho





“O concurso Miss e Mister Gueto é uma das passarelas mais pretas do Brasil, com jovens de periferia que tiveram seus sonhos oportunizados. O evento mexe com a autoestima por ser um ambiente onde a beleza da negritude é colocada em posição de destaque” _Raoni Oliveira, apresentador do TVE Revista



