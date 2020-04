Xtreme Model tem missão social de empoderar jovens da periferia através de concursos e desfiles

Há cinco anos, o produtor de moda Jomar Sousa, 43, decidiu dar forma e nome a um projeto que vinha alimentando. No trabalho, percebeu que muitos jovens modelos talentosos, quando vinham da periferia de Salvador, não conseguiam oportunidades por falta de preparo e decidiu criar uma agência, que além de os deixar aptos para um mercado extremamente competitivo, teria como foco proporcionar o empoderamento de pessoas que até então não tinham confiança para seguir.

O criador da Xtreme Model, Jomar Sousa, empodera jovens modelos através de concursos de beleza e desfiles de moda

A Xtreme Model nasceu com esse objetivo em 2015 e, dois anos depois, foi oficializada junto ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões da Bahia – Sated-BA. “A agência foi criada com a ajuda do querido amigo Fernando Marinho, então presidente do Sated-Ba, em março de 2017”, explica Jomar. Desde então, mais de 1 mil pessoas dos 2 aos 70 anos já passaram pela agência. A maioria, entretanto, é de rapazes e moças de bairros periféricos de Salvador e Região Metropolitana buscando realizar o sonho de ser modelo profissional.

“O trabalho com jovens da periferia e do subúrbio é muito gratificante por ter o cunho social de dar oportunidade a eles de se profissionalizarem, de serem empoderados e tirá-los da ociosidade, dando a eles, muitas vezes, a oportunidade de realizar um sonho que vai muito além de uma passarela, pois eleva a autoestima deles”, explica Jomar.

“É como se aparecesse uma luz no fim do túnel e isso me impulsiona todos os dias a botar o pé na rua e buscar o crescimento para o nosso trabalho, buscar sempre novas oportunidades num mercado tão competitivo e desigual às vezes, mas a vitória é certa. Basta acreditar”, completa.

Foi assim, acreditando e fazendo acreditar que Jomar deu força e orientação para que o modelo e auxiliar administrativo Gustavo Souza, 24, conquistasse o título de Mister Verão 2020, concurso realizado pela Xtreme Model. “Bati na trave em vários concursos só ficando em 2° e 3° e pensei em desistir de vez da área. Fiquei um tempo afastado sem querer participar de mais nada, achando que o problema já era comigo e que não servia para ser modelo. Foi aí que sentei com meu produtor Jomar e decidimos tentar o Mister Verão e me tornei campeão. Foi meu primeiro título em cincos anos de carreira”, relata o modelo, que após a vitória, fechou contratos de trabalho. “Abriu várias portas, me chamam bastante para fazer fotos de moda”.

Gustavo Souza conquistou o título de Mister Verão 2020

Para além da conquista, Gustavo reconquistou a confiança que tinha perdido. “Depois disso, muitas coisas mudaram. No meu bairro, Boa Vista do Lobato, todos ficaram orgulhosos. Vieram me dar parabéns, sem falar que foi à primeira vez que minha mãe me viu desfilar. Ela ficou super orgulhosa, então, além do título devolver minha autoestima, tive o prazer de ver minha mãe me assistindo. Perdi meu pai quando era recém-nascido e ela foi tudo para mim e meus irmãos. Vê-la me assistindo me deixou numa felicidade sem tamanho. E isso aconteceu graças à Xtreme Model, que me abraçou e me motivou quando eu já tinha desistido de ser modelo”, relata.

Concursos empoderam

Os concursos de beleza fazem parte da pauta de eventos que a Xtreme realiza desde o início de sua operação. O primeiro foi o Miss e Mister do Guetto, produzido em parceria com a atriz Scher Marie Mercury, no Centro Cultural Plataforma. “Ao realizar o concurso, percebi a necessidade desses jovens irem muito além daquele momento e se profissionalizarem no mundo da moda, com cursos e especializações”, explica Jomar, que acredita que o combo curso + concurso é a ferramenta ideal para impulsionar os modelos. “É muito importante para eles pois mesmo ainda dando os primeiros passos no mundo da moda, já estão com a autoestima elevada, já se sente inseridos como sociedade, já desperta o desejo de se profissionalizar e ir além”, revela o segredo.

Rimarion Lima foi o vencedor na categoria Voto Popular do Mister Verão 2020

A Xtreme prepara a 5ª edição do Miss Mister do Gueto para acontecer em setembro deste ano, além do Mister Verão. que ganhou espaço no calendário de janeiro da cidade. “Geralmente abro as inscrições do concurso três meses antes, faço uma seleção rigorosa para que ninguém se sinta inferior ou desmerecido”, conta Jomar. É cobrado apenas um valor simbólico para custear as despesas menores resultantes da realização do evento.

Modelo há sete anos, o vencedor na categoria Voto Popular do Mister Verão 2020, Rimarion Lima, 32, é um dos profissionais do casting da agência que valoriza a principal característica da Xtreme: o empoderamento. “Quando conheci a proposta de Jomar Sousa de dar visibilidade aos jovens que vieram da periferia, gostei e fui fazer parte desse novo mundo. Participei do concurso porque já me sentia mais preparado para mostrar o trabalho. Colegas, familiares e até mesmo o próprio Jomar me motivaram e fiquei muito feliz pelo povo ter me eleito por voto popular. Sinal de que o trabalho árduo deu resultado. Depois desse feito, ganhei mais visibilidade, respeito, admiração e mais portas se abriram no rumo da moda”, relata Rimarion.

Conquista de espaço

Bruna Moreira, 18, estudante, moradora do Arraial do Retiro, e Adailton Gonçalves, 32, vigilante, morador de Alto de Coutos, são os atuais Miss e Mister do Guetto. Como prêmio, além do título, os vencedores levaram para casa faixa, troféu, peças do estilista Jorge Andrade, presentes da GRV Modas e um contrato de três anos com a Xtreme Model. A jovem, que vai cursar Educação Física, acredita que participar do concurso a ensinou a ser mais perseverante. “A querer ser melhor a cada dia como pessoa e como modelo também”, avalia.

Adailton Gonçalves e Bruna Moreira são os atuais Mister e Miss Guetto

Bruna destaca que uma de suas motivações para entrar na carreira foi ver mais modelos negros em campanhas e concursos. “O que me motivou foi ter bastante referências de negros na passarela. Meu pai também me apoiou para não desistir de um desejo que eu tinha há muito tempo”, conta. “Já tinha ido em uma agência de uma amiga, não fui escolhida para o casting e fiquei desmotivada. A partir daí quis tentar novamente e Jomar me deu essa oportunidade de concurso, que me fez aprender várias coisas. O título de Miss é bastante reconhecido”, afirma a modelo.

Adailton também ganhou visibilidade após a vitória e aposta na Xtreme para alavancar sua carreira de modelo. “Eu decidi ser modelo através de convites pelo Facebook feitos por Jomar. Vi que o trabalho dele era sério e tinha compromisso, então resolvi ser modelo da agência.

Desfiles

Outra parte importante da programação da Xtreme são os desfiles temáticos que realiza. Um deles é o do Dia do índio e o outro o do Quilombo. “Ano que vem teremos os concursos Miss Beleza Dandara e o Mister Zumbi dos Palmares, que serão realizados juntamente com o desfile do Quilombo no 13 de maio, data da abolição da escravatura”, adianta Jomar, que sempre convida formadores de opinião para fomentar o mercado de moda e dar mais visibilidade aos modelos.

Os desfiles temáticos são realizados em parceria com o estilista Jorge Andrade, que tem ampla experiência tanto em moda comercial quanto em looks mais performáticos. Jorge começou fazendo fantasias de drags e artistas da noite, passou 12 anos na Itália, onde se especializou em moda masculina, feminina e infantil, e voltou para o Brasil, quando conheceu Jomar. “Pensei que seria muito gratificante unir o meu dom da criação com o sonho dos modelos de desfilar e mostrar seu talento”, explica Jorge, que há três anos faz com a Xtreme o Desfile do Quilombo.

“Jorge Andrade que sempre olhou com muito carinho o meu trabalho junto a esses jovens, então sempre nos apoiou com peças exclusivas confeccionadas por ele, premiando os vencedores dos concursos”, revela Jomar. “De 2018 pra cá, realizamos desfiles temáticos como o Quilombo, no dia 13 de maio, que criamos para chamar a atenção da sociedade e do poder público para o racismo, que infelizmente esta institucionalizado no Brasil e na Bahia, um estado com quase 90% da sua população negra e que ainda hoje é vítimas de preconceito”, reforça Jomar, que também promove o Desfile do Dia do Índio com a mesma preocupação social.

Um dos desfiles realizados pela Xtreme Model

Profissionalize-se

Além dos desfiles e concursos, a Xtreme realiza cursos de passarela, fotografia e vídeo com a professora Lenahara Santana, que é graduada em Dança pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, além de Pilates Solo e Preparação Corporal. As aulas intensivas são ao ar livre, na Cruz Caída (Centro Histórico), nos finais de semana, e duram quatro horas. A Xtreme agencia modelos de 2 a 70 anos de idade para publicidade e passarela, inclusive para segmentos como o plus size, por exemplo.

“Minha agência funciona em uma plataforma virtual: o site xtrememodel.com.br. Nele, você pode fazer o cadastro inicial para, a partir daí, ser convidado para uma seletiva presencial no Florestal Shopping (Brotas), na loja parceira Mult Copy, e então realizar a assinatura do contrato”, explica Jomar. De acordo com o produtor de moda, para ser modelo é preciso se dedicar. Se for para passarela, altura também é importante. “Acabo colocando na passarela modelos que não tem a altura desejada, para que realizem o sonho e aí sigam uma carreira dentro do que o perfil deles oferece”, pontua.

Hoje, a Xtreme Model tem relações com escritórios de São Paulo e do Rio de Janeiro. “Fazemos o agenciamento dos nossos modelos para outras agências, inclusive já existe esse link da Xtreme com algumas empresas em São Paulo, para onde sempre enviamos os materiais de modelos”, explica Jomar. Para o produtor, entretanto, o mercado de Salvador ainda precisa melhorar em alguns aspectos. “É muito competitivo e desafiador e um dos problemas é a falta de união dos profissionais desse seguimento, mesmo assim, conseguimos conquistar nosso espaço, inclusive muita gente no mercado da moda plus size. Temos muito material humano de qualidade e isso é muito importante”, avalia.

Para além de um negócio, Jomar encara seu trabalho como uma missão social. “Venho realizando meu maior sonho, que é ter minha agência de modelos. Paralelo a isso, tenho um trabalho social que faço com imenso prazer. Um dia, espero levá-los às passarelas internacionais”.

Além do site xtrememodel.com.br é possível conhecer o trabalho de Jomar e da Xtreme Model através do perfil no Instagram @jomarsousa ou falar com ele pelo 71 99206-2171.

