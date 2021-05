Xuxa, Casagrande e outros famosos fazem pedido de impeachment de Bolsonaro

Quinze famosos da TV, música, literatura e das mídias sociais assinaram um novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O documento foi protocolado nesta segunda, 24, na Câmara dos Deputados. Entre as personalidades, estão a apresentadora Xuxa Meneghel, o influenciador digital Felipe Neto, o humorista Fábio Porchat e o comentarista esportivo Walter Casagrande Junior.

O grupo, integrante do movimento "Vidas Brasileiras", reúne pessoas sem vínculo partidário que pedem a saída do presidente "por sua condução desastrosa no combate à pandemia da Covid-19". O pedido lista uma série de ações de Bolsonaro que estariam violando a Constituição, o que resulta em crime de responsabilidade.

No último domingo, 23, Bolsonaro esteve junto ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello em ato pró-governo, no Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, no Rio. Na ocasião, os participantes estavam sem máscaras e sobre um carro de som apertado. O presidente criticou as políticas de isolamento decretadas por prefeitos e governadores, e afirmou que jamais colocará o Exército, que chamou de seu, nas ruas para fazer lockdown.

Em nota, o movimento lembra também das aglomerações provocadas pelo presidente, a minimização das vacinas, além da falta do uso de máscaras e de medidas como a quarentena e o distanciamento social. "A expectativa dos integrantes do movimento é mobilizar a sociedade civil em favor de uma pressão positiva para que este não seja mais um pedido de impeachment ignorado pelo presidente da Câmara", afirma o grupo.

Até o momento, segundo levantamento realizado pela Agência Pública, Bolsonaro já acumula 117 pedidos de impeachment protocolados. Do total, 64 são pedidos originais e 46 são duplicados; seis foram arquivados ou desconsiderados e outros 111 aguardam análise, o que depende do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Quem são os famosos que assinam pedido de impeachment contra Bolsonaro:

1- Ailton Krenak, escritor e líder indígena

2- Chico César, cantor e compositor

3- Cristina Serra, jornalista e escritora

4- Fábio Porchat, ator

5- Felipe Neto, comunicador digital e youtuber

6- Hermes Fernandes, pastor evangélico

7- Julia Lemmertz, atriz

8- Júlio Lancellotti, padre

9- Ligia Bahia, médica sanitarista

10- Marcelo Gleiser, cientista

11- Raduan Nassar, escritor

12- Vanderson Rocha, médico (hematologia e terapia celular)

13- Verônica Brasil, enfermeira

14- Walter Casagrande, comentarista esportivo

15- Xuxa Meneghel, apresentadora.