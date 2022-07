Xuxa dá detalhes do sexo com pessoas veganas: 'Ereções mais fortes'

A apresentadora Xuxa Meneghel causou neste domingo (10), ao comentar sobre algumas peripécias sexuais que tem percebido nos últimos tempos. A loira, que é vegana, estava na Bienal do Livro, em São Paulo, para lançar "Mimi - A Vaquinha que Não Queria Virar Comida".

Durante o debate, a mãe de Sasha defendeu o veganismo e como a indústria da carne está destruindo o mundo. De acordo com Xuxa, a dieta vegana conseguiu mudar sua vida sexual e os homens que seguem à risca esse tipo de alimentação, têm ereções mais fortes e mais virilidade.

Já em relação às mulheres, elas ficam com "mais vontade [de transar]" e com a pele mais rejuvenescida, principalmente por causa da falta de carne e outros alimentos que tenham origem animal.

Ainda no debate, na mesa de conversa na feira literária, Xuxa, que esteve recentemente em Salvador, foi questionada sobre boatos que correram no passado sobre ela ter sido chamada para ser mãe dos filhos de Michael Jackson. Sem pensar, a apresentadora confirmou o pedido: "Verdade. Um ou mais. Queria que eu casasse e levasse os filhos dele no ventre".

Em outro momento, a loira foi enfática ao comentar sobre homofobia. Xuxa detalhou sua opinião em relação ao tema e, citando sua fé e o amor em Deus, a famosa falou que não seria pecado duas pessoas do mesmo gênero se amarem.

Quando a gente fala de um relacionamento de dois meninos, duas meninas, estamos falando de duas pessoas, dois seres que Deus criou. Então, não tem como Deus não abençoar quando a gente está falando de amor, de um relacionamento entre duas pessoas que se amam", disse.