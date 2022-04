Xuxa diz que parou de falar com paquitas: 'Nunca mais perto de mim'

Xuxa Meneghel mantém amizade com várias paquitas, as famosas assistentes de palco dos programas da Rainha dos Baixinhos entre as décadas de 1980 e início dos anos 2000, mas algumas delas a apresentadora não quer ver por perto.

"Para mim, todas são ótimas, são maravilhosas. Agora, tem algumas que eu não quero mais para minha vida, nunca mais perto de mim", revelou Xuxa, em entrevista ao programa "Papagaio Falante", no Youtube.

Sem citar nomes, Xuxa revelou que não fala com algumas de suas ex-assistentes: "São seres humanos que, para mim, são falhos. Quem sabe um dia pode dizer para mim assim: 'Me arrependo, eu errei', e pode ser que eu venha conversar."

Xuxa disse ainda que tem "facilidade em tirar" pessoas de sua vida. "No decorrer da minha vida as pessoas vão dizer: 'nossa, mas a paquita nunca mais esteve perto. Nunca mais falou...' Não era para estar.E assim vai ser".

Xuxa rompeu com Sorvetão após vídeo

Apesar de não ter sido citado na entrevista, a apresentadora rompeu uma amizade de 30 anos com a ex-paquita Andréa Sorvetão, que fez um vídeo irônico com o marido, Conrado, em junho de 2021.

Xuxa e Andrea Sorvetão (Foto: Reprodução)

Na gravação, os dois pedem para serem patrocinados por marcas que apoiem um "casal hétero, cristão e tradicional". O vídeo foi gravado após empresas gravarem campanhas com casais gays no Dia dos Namorados.

Xuxa criticou a ex-paquita após uma troca de mensagens no grupo do WhatsApp, e deixou de seguir a ex-assistente e também o marido de Sorvetão no Instagram.

Em entrevista à estilista Michelle X, Xuxa criticou o vídeo, mas sem citar os homes de Sorvetão e Conrado: "Por que casais heterossexuais se acham no direito de se meter na vida de casais homossexuais?”, questionou: "Me decepcionei muito com algumas pessoas há pouco tempo, quando vi que as pessoas estão realmente colocando para fora o que elas eram. Eu penso assim comigo: ‘eu não quero mais dar nem oi para essa pessoa, não quero mais nem falar com ela’. Então, quando eu vejo essas pessoas, que eram preconceituosas, mas nunca demonstraram, e hoje estão mostrando que fazem discriminação e são, sim, homofóbicas e são a favor de atrocidades…”.

Magoada, a ex-paquita fez publicações nas redes sociais, que alguns seguidores atribuíram como indiretas à apresentadora.

"Não se engane, quem gosta de você vê todos os seus defeitos sim, só não os colocam acima do que sente por você.", escreveu a ex-paquita.

Conrado e Sorvetão (Foto: Reprodução)

O marido de Sorvetão, Conrado, gravou um vídeo em que menciona as críticas que a ex-paquita recebeu de Xuxa.

"Em um grupo, a Xuxa fez uma consideração e eu li. Ela disse que o vídeo tinha sido ruim, um vídeo que não soa bem, em tom de ironia, que ela não havia gostado. Então entrei, me retratei, expliquei a ela a razão pelo qual nós tínhamos feito o vídeo e isso deixou a Andréa muito magoada, porque tocou numa pessoa que a gente ama e respeita muito, e que se sentiu incomodada com isso.", disse o cantor.

Sorvetão disse que ficou surpresa com a reação de Xuxa.