Xuxa rebate seguidor que comparou Sheila Mello a uma prostituta

O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, rebateu um seguidor que comparou sua ex-mulher, Sheila Mello, a uma prostituta.

"Tua ex dançando igual prostituta, largou a tempo!", comentou o seguidor sobre a ex-loira do Tchan.

Scherer respondeu o comentário e disse que poderia processá-lo. "Cuidado com suas palavras agressivas, são dignas de processo. Rede social não é lugar para você deferir seu ódio na vida dos outros", declarou ele.

Xuxa ainda incentivou o hater e buscar ser uma pessoa melhor: "Você tem alguma dor profunda aí, procure entender de onde vem seu julgamento e sua agressividade, revestida de força, escondido por de trás de uma rede social e máscara".

Sheila e Xuxa se conheceram durante o reality show "A Fazenda", da Record, no ano de 2009, e começaram a namorar após o fim do programa. O fim do casamento foi confirmado em agosto do ano passado. Eles têm uma filha juntos, Brenda.

Veja a declaração de Xuxa na íntegra: