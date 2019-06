Xuxa revela que fez filme erótico a pedido de Pelé: 'Me estrepei'

A apresentadora Xuxa Meneghel falou sobre o filme erótico "Amor Estranho Amor", no qual ela aparece tendo relações sexuais com uma criança de 12 anos. Em entrevista ao "Programa da Eliana", no SBT, a Rainha dos Baixinhos disse que fez o longa a pedido de Pelé - com quem se relacionou.

"Odiei fazer 'Amor Estranho Amor'. Me enganaram, falaram um monte de coisa, que era para ser feito assim, assado. Foi o único trabalho que o Pelé me fez fazer, porque ele falou: 'Faz por causa do meu amigo'. Fiz e me estrepei", lembrou ela.

A apresentadora também falou sobre os boatos de que teria feito pacto com o diabo.

“Acho que as pessoas não entenderam tanto sucesso em tanto pouco tempo. Então tentaram pegar alguma coisa. Muita gente do bem fala essas bobeiras, gente que não é burra, mas assina embaixo, eu sou muito burra. Eu tenho preguiça às vezes de explicar para as pessoas. Cada vez que fala isso é uma idiotice tão grande", desabafou ela.

Por fim, a Rainha dos Baixinhos comentou as críticas que vem recebendo nos últimos tempos por causa da idade.

“A falta de respeito com a gente e uma ignorância absurda. A maioria vem das mulheres, elas querem ser respeitadas, mas são as primeiras a fazerem isso com a gente. Como incomoda as pessoas a gente ficar velha. É uma coisa a gente precisa realmente falar sobre isso. Eu tenho pena das pessoas que não querem me ver nessas minhas fases todas”, declarou a loira.