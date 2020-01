Yago rescinde contrato com o Vitória e assina com o Fluminense

O meia Yago não tem mais vínculo com o Vitória. O jogador, contratado em 2017 e emprestado ao Goiás para a Série A do ano passado, rescindiu com o Leão e já tem novo clube: o Fluminense.

O tricolor carioca anunciou a contratação na noite de sexta-feira (17), com vínculo até dezembro de 2021. “Muita alegria pelo meu trabalho ser reconhecido pelo clube. Defender a camisa do Fluminense traz muita alegria, mas também muita responsabilidade. Estou muito feliz e vou trabalhar, me dedicar e dar a vida por essa camisa”, declarou Yago ao site oficial do Fluminense.

A razão da saída do jogador do Vitória foi financeira. O jogador de 24 anos recebia um salário que se tornou fora da realidade rubro-negra após o rebaixamento à Série B, no final de 2018. Por isso, ele estava à procura de outro clube após o fim do empréstimo ao Goiás. Ele nem iniciou a pré-temporada na Toca do Leão.

O caso do meia é similar ao de Neilton, dono do maior salário do elenco e fora dos planos do Vitória para 2020. O atacante mantém a forma física no clube à espera de propostas. Chegou a negociar com o Coritiba, mas o destino pode ser um time do Oriente Médio.