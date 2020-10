O programa Conexões Negras apresentado pela jornalista Midiã Noelle (@midi.noelle) no Instagram do jornal Correio (@correio24horas) realiza nesta sexta-feira (16) mais uma edição. A convidada será Caroline Amanda (@carolineamandaharabgele) que é pesquisadora e fundadora do @yonidaspretas. O tema da conversa, que pode ser acompanhada ao vivo, será Yoni das Pretas: autocuidado a partir de uma lógica ancestral e decolonial.