YouTube fora do ar? Usuários relatam problemas e erro 503 no site

A plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube caiu e está fora do ar na noite desta quarta-feira (11). De acordo com relatos de usuários, a plataforma não carrega os vídeos e, em alguns casos, exibe uma mensagem indicando erro 503. A reportagem testou o serviço e não conseguiu assistir aos vídeos tanto no PC como no celular. Embora a página inicial carregue, os clipes não carregam. O aplicativo para smart TVs também não funciona.

Segundo a ferramenta que monitora serviços na web o DownDetector, a falha começou por volta das 21h e atinge diversos países, inclusive o Brasil. Por volta das 22h, o serviço ainda apresentava o problema. O DownDetector já registrou mais de 256 mil reclamações e a maioria dá conta de problemas no YouTube para assistir a vídeos. Alguns usuários também relatam falhas para subir seus filmes na plataforma.

YouTube apresenta instabilidade na noite desta quinta-feira (11) (Reprodução/Aline Batista)

Em alguns casos, o YouTube não carrega os vídeos. Já em outros exibe o código de erro 503, indicando problemas nos servidores. De qualquer forma, nessas situações, não há muito o que fazer a não ser esperar o serviço voltar ao normal. Como se trata de uma falha geral, ações como encerrar o site e reiniciar o aplicativo não devem resolver o erro.

Os problemas de hoje no YouTube provocaram um aumento nas buscas relacionadas ao tema no Google. De acordo com o Google Trends, na última hora, houve um crescimento para as pesquisas relacionadas aos termos "YouTube não está funcionando", "YouTube fora do ar", "YouTube não carrega" e "instabilidade no YouTube".