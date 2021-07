Youtuber RaulZito é preso suspeito de estupro de crianças em dois estados

O digital influencer e youtuber de games Raulino de Oliveira Maciel, o RaulZito, foi preso em Florianópolis nesta terça-feira (27) por suspeita de estupro de vulnerável. De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), os casos envolvendo o investigado teriam ocorrido em Niterói (RJ) e São Caetano do Sul (SP).

Segundo informações divulgadas pelo G1, o suspeito agia por meio de um perfil em uma rede social. Lá ele entrava em contato com as crianças e prometia acesso a trabalhos, alegando ser contratado de uma emissora de TV.

Duas das supostas vítimas já prestaram depoimento, mas há suspeita de que mais menores tenham sido vítimas do influenciador.

Em nota, a DCAV afirmou que os alvos do suspeito costumam ser atores mirins de teatro, cinema e TV, com vários trabalhos realizados e em andamento. As idades das vítimas variam entre 10 e 14 anos.

"Após fatos noticiados por mãe de uma das vítimas que dirigiu-se à DCAV após ouvir relato de seu próprio filho dos abusos que sofrera desde o mês de fevereiro até meados de maio, outra vítima, também menor de doze anos, confirmou na sede da DCAV que também sofreu abusos e foram tantas as vezes que ambas não sabem ordenar cronologicamente de que maneira ocorreram", informou a delegacia.

Diante dos relatos, o delegado Adriano França pediu a prisão preventiva e uma busca no domicílio do homem, que foi localizado em SC.

RaulZito já participou de um programa do SBT. Em nota, a emissora informa que o youtuber não integra mais o quadro de streamers do grupo.

"O SBT informa que o youtuber Raulino de Oliveira Maciel, o 'Raulzito', não integra mais o quadro de streamers de SBT Games, do qual fez parte desde o início deste ano. Ele era produtor de conteúdo não exclusivo da plataforma, não tendo nesta condição direito algum em usar o nome da emissora em negociações fora das propriedades de SBT Games. O SBT aguarda a elucidação dos fatos e resultado da investigação, que resultou na prisão do youtuber na manhã desta terça-feira (27)."