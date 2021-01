Youtuber sofre queda de 22 metros durante escalada na Bahia

O youtuber dono do Canal do Otário diz ter sofrido um grave acidente enquanto praticava escalada no interior da Bahia. O influencer, que se mantém no anonimato e não revela sua identidade, diz ter caído de uma altura de 22 metros, o equivalente a um prédio de 7 andares.

Como resultado da queda ele teve fraturas mo tornozelo, joelho, fêmur e cotovelo, além de escoriações nas mãos e rosto. O influencer não detalhou em qual cidade ou região da Bahia ocorreu o acidente.

Como resultado das lesões, ele diz estar tendo dificuldade para utilizar o computador ou o celular, além de sérias dificuldades de locomoção que dificultam até sua ida ao banheiro. Apesar disso, ele comemora o fato de estar vivo.

"Acho que se ocorressem 100 quedas iguais a essa, em 90% o resultado seria a morte, em 5% o resultado seria o estado vegetativo, 4% graves lesões na coluna e o restante ficaria como eu estou agora. Braços e pernas arrebentados mas com possibilidade de recuperação dos movimentos", detalha.

Oi, pessoal! Tudo bem?

Aqui é o Otário!

(Segue o textão sobre o meu acidente) ???????? pic.twitter.com/3aHiIIzlHF — Canal do Otário (@CanalDoOtario) January 5, 2021

A queda teria ocorrido no dia 19 de dezembro, por volta das 20h. O acidente ocorreu durante uma descida de 180 metros de altura, já na última etapa. Ele fixou incorretamente a corda e ela soltou-se no meio do procedimento.

Ele chegou a bater por duas vezes em pedras e caiu em cima de arbustos. Apesar dos ferimentos, quando ele recuperou a consiência viu que conseguia mexer os dedos dos pés e das mãos, indicando que não havia perda de movimento.

Ele foi resgatado por colegas que realizavam a atividade com ele e levado para um hospital próximo onde foram realizadas quatro cirurgias, sendo três na perna e uma no cotovelo.

O dono do Canal do Otário agora diz que está em sua casa recuperando-se do acidente. Por conta disso, seu canal que possui quase 1 milhão de inscritos ficará sem vídeos por um período.