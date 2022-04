Yudi Tamashiro e cantora Mila se casam na obra da futura casa

O apresentador Yudi Tamashiro se casou nesta terça-feira (12), com a cantora Mila. O casal estava noivo há seis meses e a cerimônia foi organizada em três dias.



Para celebrar o evento, que ocorreu na obra da futura casa, o apresentador e a cantora compartilharam a mensagem: "Nunca fez tanto sentindo postar foto compartilhada, à partir de hoje somos um em Cristo, na verdade três: Deus, eu e você. E talvez cinco, oito ou dez. Vários japinhas correndo pela casa. Sim, nos casamos na obra da nossa casa, poderíamos fazer um mega evento com milhares de celebridades, fama e outras coisas, mas nós entendemos que Jesus é simples e foi ele que nos uniu novamente"

"Na nossa infância vimos vários casais casando no quintal da casa dos pais e hoje estão velhinhos juntos. É isso que queremos, simplicidade no amor, puro e verdadeiro, à partir de hoje nos posicionamos para pregarmos o evangelho através das nossas atitudes. Obrigado Senhor, enfim casados", finalizaram.Nos stories, Tamashiro revelou que o casamento não estava planejado e o casal teve três dias para deixar a comemoração pronta."Não deu pra chamar todo mundo porque foi algo bem pequeno. Decidimos casar na sexta-feira. Tivemos três dias para organizar tudo", disse o apresentador. Mila acrescentou: "A gente ia casar no civil e tudo certo! Não estava tudo certo porque a gente precisava chamar a minha família e fazer um almoço. 'Vamos chamar mais uns amigos'. Aí virou um evento, um vestido de noiva de última hora e foi isso, foi lindo".