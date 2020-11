O empresário Yves Muller faleceu, nessa segunda-feira (2), em um acidente na Zona Rural de Itarantim, no centro sul baiano. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, ele estava num quadriciclo UTV que acabou caindo num córrego, e o levou a morte por afogamento. Muller, mais conhecido como Popó, estava de casamento marcado com a médica Ingrid Campos para o ano que vem.

(Foto: Reprodução)