Zagueiro da base do Vitória baleado recebe alta: 'Evoluindo bem'

Baleado em uma tentativa de assalto quando chegava à Toca do Leão no sábado (24), o zagueiro Gabriel Oliveira, da equipe sub-20 do Vitória, recebeu alta. Nesta sexta-feira (30), o jogador esteve no CT do clube e passou por revisão do departamento médico.

"Gabriel está evoluindo bem, porém, ainda está com os pontos cirúrgicos e o local do dreno em processo de cicatrização. Após a retirada dos pontos e reavaliação da cirúrgica torácica, a gente vai passar para o processo de reabilitação, para ele poder voltar a jogar", disse Rodrigo Fonseca, médico das categorias de base do Vitória, ao site oficial do clube.

O jogador estava caminhando nas imediações da Toca do Leão quando foi abordado por dois homens. Assustado, ele correu em direção ao CT quando o assalto foi anunciado, sendo baleado pelas costas. Gabriel disse que reagiu por instinto ao ter uma arma apontada para sua cabeça.

"Graças a Deus, estou muito bem, recuperando muito rápido, e agora é ficar de repouso para voltar o quanto antes", falou o zagueiro.