Zagueiro João Victor faz parte dos planos do Vitória para 2023

Emprestado ao Guarani, o zagueiro João Victor faz parte dos planos do Vitória para a temporada 2023. O jogador está disputando a Série B do Brasileiro com a equipe paulista, é titular e chamou a atenção do técnico João Burse. A informação foi divulgada no site oficial do Leão.

João Victor tem 25 anos e contrato com o Vitória até dezembro de 2024. Revelado pelo Santa Cruz, ele chegou à Toca em setembro de 2019. Naquele ano, o zagueiro foi relacionado para nove jogos da Série B, mas só estreou com a camisa rubro-negra na rodada derradeira, no segundo tempo da derrota por 2x1 para o Coritiba, no Barradão.

Ele ganhou espaço no time em 2020, quando fez 41 jogos pelo Vitória, apenas um deixando o banco de reservas, e marcou três gols. No ano passado, no entanto, caiu de rendimento e só atuou em 24 partidas, 19 delas como titular.

Na atual temporada, João Victor voltou a fazer boas apresentações com a camisa do Guarani,. Titular, o zagueiro defendeu o Bugre em 34 jogos, 29 deles na Série B, e marcou três gols. A equipe paulista ocupa a 12ª posição na divisão de acesso.

Destino diferente terá o zagueiro Wallace, que está emprestado ao Brusque e tem contrato com o Vitória até agosto de 2023. O jogador de 34 anos está fora dos planos do Leão para o próximo ano. De acordo com a diretoria rubro-negra, a comissão técnica não tem interesse no retorno do defensor e o clube não tem condições de arcar com o salário dele.

Elenco 2023

Com o retorno de João Victor, o Vitória passará a contar com três zagueiros no elenco. Os outros dois são frutos da base rubro-negra. Titular absoluto com João Burse, Marco Antônio foi um dos destaques do time na campanha de acesso. Carlos estava à disposição, mas não foi utilizado.

O Vitória optou por não renovar os contratos dos zagueiros Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa. Titular e capitão do time na reta final da Série C, Alan Santos estava na lista de atletas que faziam parte dos planos do Leão para 2023, porém as partes não chegaram a um acordo salarial e as negociações foram encerradas.

A pré-temporada do Vitória será iniciada em 28 de novembro. O primeiro compromisso do Leão de 2023 é em 5 de janeiro, quando estreia na pré-Copa do Nordeste.