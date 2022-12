Zagueiro que disputou apenas um jogo deixa o Bahia e acerta com o Tombense

Com apenas um jogo disputado, o zagueiro Zé Vitor deixou o Bahia e vai defender o Tombense em 2023. Nesta terça-feira (6), ele usou as redes sociais para anunciar o acerto com o clube mineiro, que disputará a Série B do Brasileirão no próximo ano.

"Minas Gerais, estou de volta! Foi aqui onde iniciei minha vida esportiva, onde fiz minha formação de base, e me profissionalizei. Hoje com muito orgulho retorno para atuar por um gigante do futebol mineiro! É uma honra fazer parte da história do Carcará, espero poder dar muitas alegrias para torcida durante as próximas temporadas. Muito obrigado a diretoria e comissão técnica pela confiança! Estou preparado para os desafios que vem pela frente em 2023", escreveu.

Formado nas categorias de base do América-MG, Zé Vitor chegou ao Bahia para a disputa da Série B, mas entrou em campo apenas uma vez, na derrota para o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. No restante da temporada ele ficou esquecido até mesmo do banco de reservas.

Zé Vitor tem contrato com o Bahia até 2023, mas o vínculo deve ser rescindido para que ele possa assinar com o Tombense. O defensor é o terceiro jogador que se despede do clube após o fim da Série B. Além dele, Raí Nascimento e Emerson Santos deixaram o clube.

Outros jogadores do elenco que tem contrato devem ser repassados para outras equipes. O goleiro Dênis Júnior negocia com o Vila Nova, enquanto o atacante Copete tem acerto encaminhado com o CRB.

O Bahia está passando por uma reformulação. No último sábado, os sócios do Esquadrão aprovaram a venda do clube para o Grupo City. A partir de agora, será do fundo árabe a responsabilidade de gerir o futebol tricolor.

A primeira contratação do Bahia na "Era City" foi o técnico português Renato Paiva. Ele estava no Léon, do México, e assinará contrato válido por dois anos.