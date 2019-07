Zagueiro Thales deixa o Vitória e acerta com o Criciúma

Thales não figura mais na Toca do Leão. Emprestado pelo Internacional em janeiro, o zagueiro de 26 anos foi repassado ao Criciúma para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. No rubro-negro baiano, ele atuou em oito jogos, seis deles como titular.

O jogador já não fazia parte dos planos do Vitória desde abril, quando deixou de ser relacionado para os jogos.

O Criciúma é o quinto clube para o qual o zagueiro é emprestado. Além do Vitória, o Internacional já o havia cedido para Bahia, Atlético-GO e CSA.

Agora clube de Thales, o Criciúma é o próximo adversário do Vitória na Série B. A partida é na sexta-feira (19), às 21h30, no Barradão.Com apenas quatro pontos, o rubro-negro amarga a lanterna da competição. A equipe catarinense soma 12 e ocupa o 12º lugar.