Zara encerrará atividades no Shopping Barra, em Salvador

Considerada a marca mais valiosa da Espanha, a Zara fechará suas portas no Shopping Barra, no próximo dia 31 de janeiro, segundo informações obtidas com exclusividade pelo Alô Alô Bahia. Os motivos do encerramento das atividades da loja não foram informados.



De 2012 a 2021, sob gestão do executivo João Braga, a operação brasileira da Zara passou por acelerada expansão, saltando de 27 para 56 lojas em todo o território nacional. Neste período, no entanto, a marca também se viu envolvida numa série de polêmicas, incluindo denúncias de trabalho escravo em todo o mundo e de racismo - inclusive recentemente, na loja de outro centro de compras na capital baiana e no Ceará.