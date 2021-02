Zé Eduardo se casa com Bruna Varjão durante cerimônia em Guarajuba

O apresentador Zé Eduardo (Bocão) se casou com a jornalista Bruna Varjão, em cerimônia discreta e íntima, nesta sexta-feira (12), em Guarajuba, no litoral norte da Bahia. A benção foi conduzida pelo Professor Garrido. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, cerca de 30 convidados prestigiaram a cerimônia. Zé Eduardo e Bruna estão juntos desde o primeiro semestre de 2020. A primeira aparição pública do casal foi em junho.